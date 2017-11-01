В НАНА принято решение об издании нового орфографического словаря

2017-11-01 17:27 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, решение об этом было принято на заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана.

Вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли предложил создать комиссию по изданию нового орфографического словаря под руководством президента НАНА, академика Акифа Ализаде, и включить в состав комиссии представителей Министерства образования, Министерства культуры и туризма, Переводческого центра при Кабинете министров, Совета прессы и Комиссии по терминологии.

На заседании Институту языкознания имени Насими было поручено совместно с соответствующими структурами в течение одного месяца разработать принципы составления орфографического словаря и представить их Организационной комиссии для обсуждения, а также обеспечить издание нового словаря до мая 2018 года.

Отметим, Переводческим центром при Кабинете министров также был разработан и издан орфографический словарь.