Совет Европы: Ожидаем решения проблем Азербайджана до конца этого месяца

2017-11-01 14:12 | www.oxu.az | 2

"Имеются большие ожидания решения проблем между Советом Европы и Азербайджаном до конца этого месяца".

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал глава бакинского офиса Совета Европы, посол Золтан Харньеш.

По его словам, причина возникшей между СЕ и Азербайджаном проблемы заключается в невыполнении одного из решений Европейского суда по правам человека:

"Это, на самом деле, правовой вопрос, однако он имеет политическую сущность. Мы видим, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы в повседневной жизни очень интенсивное. Эта политическая напряженность не влияет на нашу повседневную работу.

В политической жизни Европы в этом месяце будет проведено множество мероприятий, что окажет большое влияние на Азербайджан и страны "Восточного партнерства". Говорить сейчас о каких-то конкретных шагах сложно. Но ясно то, что все заинтересованы в скорейшем преодолении этих сложностей".

Н.О.

