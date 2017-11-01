Минсельхоз подал в суд на 1700 человек

2017-11-01 14:20 | www.oxu.az | 1

"В настоящее время около 37% населения Азербайджана задействовано в сфере сельского хозяйства".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов на проходящем в Баку мероприятии по случаю 1 ноября - профессионального праздника работников сельского хозяйства.

По словам Г. Асадова, в период высоких нефтяных доходов сельскому хозяйству уделялось мало внимания:

"За последние 4 года принято почти 260 постановлений Кабмина, указов и распоряжений президента".

ОАО "Агролизинг" за 4 года ввезло в страну более 20 тыс. единиц техники, из них 10 тыс. единиц – в течение этого года:

"Это означает ввоз, продажу и установку 800 единиц техники в месяц".

Г. Асадов также рассказал о судебных разбирательствах министерства:

"Только в этом году мы выдвинули судебные иски против 1700 человек, которые не погашают долги за технику".

Л.А.

