В Азербайджане 21 сотрудник Пенитенциарной службы привлечен к дисциплинарной ответственности из-за побега заключенных (версия 2)

2017-11-01 17:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи с побегом заключенных 21 руководящий и ответственный работник Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе минюста, об этом было сказано на расширенном заседании коллегии министерства.

На заседании была заслушана информация о произошедшем 23 октября побеге двух заключенных в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула, обсуждены предварительные результаты служебных проверок, проведенных в связи с произошедшим ЧП. Было отмечено, что в связи с этим 21 руководящий и ответственный работник Пенитенциарной службы был привлечен к дисциплинарной ответственности, в том числе 15 человек были уволены из органов юстиции или освобождены от занимаемой должности, четыре человека, в том числе бывший командир конвойного батальона Пенитенциарной службы полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев, арестованы и привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями. В результате неотложных оперативных мероприятий, осуществленных в связи с ликвидацией последствий произошедшего, один из сбежавших был задержан и возвращен в следственный изолятор, мероприятия по поимке второго продолжаются.

В то же время были даны конкретные поручения в связи с укреплением дисциплины в Пенитенциарной службе, обеспечением строгого соблюдения законодательства, усилением мер охраны, обеспечением контроля над деятельностью подчиненных структур и повышением чувства ответственности сотрудников.

В заключение были обсуждены некоторые проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов юстиции, осуществлена государственная регистрация ряда некоммерческих юридических лиц.

Ранее Генпрокуратура и минюст распространили совместное сообщение о том, что 23 октября Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами, арестованные по обвинению в особо тяжких преступлениях, в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула сбежали на территории поселка Баладжары.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее тяжкие последствия), создана следственная группа, проведены безотлагательные следственные действия.

В результате комплексных оперативно-розыскных мер, проведенных Пенитенциарной службой минюста, 26 октября сбежавший из-под ареста Али Агами был арестован и помещен в следственный изолятор.

Продолжаются необходимые мероприятия по поимке другого обвиняемого Этибара Мамедова.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)