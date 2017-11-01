Бахрейн вводит въездные визы для подданных Катара и проживающих там иностранцев

2017-11-01 17:11 | www.trend.az | 4

Королевство Бахрейн объявило о введении въездных виз для подданных Катара и иностранцев, которые имеют вид на жительство в этой стране.

Как сообщило в среду издание Al Bawaba, соответствующий указ подписал король Хамад бен Иса Аль Халифа, передает ТАСС.

Въездные визы для подданных Катара и тех, кто проживает в эмирате на постоянной основе, станут обязательными с 10 ноября. "Королевство Бахрейн приняло решение о введении виз в целях сохранения стабильности страны и укрепления мер безопасности, которая в значительной степени пострадала от политики [Катара]", - приводит газета текст заявления МВД.

Подданные шести стран - участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) могут путешествовать по этим странам только с удостоверением личности, визы для них не требуются.

Ранее король исключил участие Бахрейна в предстоящем в декабре саммите ССАГПЗ, пока Доха не ответит на требования бойкотирующих эмират стран. Манама также призвала заморозить членство Дохи в совете, чтобы сохранить организацию.

В июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.