Азербайджан направил письмо Генсеку ООН в связи с нагорно-карабахским конфликтом

2017-11-01 17:53 | www.apa.az | 4

Постоянное представительство Азербайджана при ООН адресовало генсеку Всемирной организации письмо в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД АР, в письме освещаются следующие пункты повестки дня 72-й сессии Генассамблеи ООН: «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», «Затяжные конфликты на территории ГУАМ и их влияние на международный мир, безопасность и развитие», «Верховенство закона на национальном и международном уровнях» и др. В нем на основании фактов детально разъяснены последствия агрессии Армении против Азербайджана и оккупации ею азербайджанских территорий, международная юридическая ответственность Армении, резолюции и решения, принятые ООН и другими международными организациями в связи с конфликтом, гуманитарные и прочие аспекты конфликта, противоправные действия на оккупированных территориях и ответственность за них третьей стороны. В послании еще раз изобличена необоснованность претензий армян.

Письмо распространено в качестве документа Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.