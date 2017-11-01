Мусульмане в ожидании халяльной криптовалюты

2017-11-01 14:27 | www.oxu.az | 3

"Криптовалюта как инструмент халяльного банкинга обсуждается исламским сообществом и может быть создана в течение ближайших двух лет".

Как передает Oxu.Az, об этом в среду рассказала ТАСС советник по исламской экономике и финансам, руководитель аппарата Совета муфтиев России Мадина Калимуллина, освещая итоги конференции в Казани с участием ученых и финансистов.

"Исходя из характеристик криптовалюты, мы допускаем, что она может быть и халяльной. Шариатские стандарты пока не охватывают данную тему, хотя в перспективе двух-трех лет они могут быть разработаны", - отметила Калимуллина. "Эта тема сейчас очень популярна и в российском исламском сообществе - в частности, на Кавказе ее постоянно обсуждают на встречах исламских экономистов", - добавила она, приведя в пример уже действующий в Казани так называемый "миткойн", используемый в животноводческом бизнесе.

Эксперт напомнила, что в ряде мусульманских стан недавно появились биржи для биткоинов - например, BitOasis, основанная в ОАЭ и предлагающая свои услуги в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии, а также Bitcoin в Индонезии и Coinbox в Малайзии, которые предлагают услуги, связанные с криптовалютами.

Главные особенности криптовалюты, которые смущают последователей ислама, по словам Калимуллиной, это отсутствие единого регулятора.

"Среди основных аргументов против биткоинов - высокая степень риска (майсир) и неопределенности (гарар), отсутствие обеспечения реальными активами и гарантии государства", - сказала она.

"Проводить операции с биткоинами мусульманам не запрещается, при этом, однако, необходимо принимать во внимание все сопутствующие риски и высокую вероятность наличия элементов гарар и майсир. Более того, не так давно в ОАЭ стали выпускать новую криптовалюту, обеспеченную золотом", - отметила Калимуллина.

"Требуется время, чтобы выработать единой подход исламских ученых к данному вопросу. Возможно, дальнейшее развитие рынка криптовалюты внесет изменения в эту тематику", - подытожила она.

Н.О.