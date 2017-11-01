Владимир Путин прибыл в Тегеран

2017-11-01 14:29 | www.oxu.az | 6

Президент России Владимир Путин приехал в столицу Ирана Тегеран.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсант, здесь глава государства намерен встретиться с президентом страны Хасаном Роухани и духовным лидером аятоллой Али Хаменеи. Кроме того, Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На переговорах с иранскими руководителями Владимир Путин обсудит торгово-экономическое сотрудничество. Как ожидается, стороны подпишут меморандум о развитии иранской энергетики, в рамках которого «Газпром» построит газопровод протяженностью 1,2 тыс. км.

Н.О.