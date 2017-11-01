Свыше 100 компаний из 16 стран примут участие в двух выставках в Ташкенте

2017-11-01 17:12 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте 22-24 ноября состоятся международные выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности, сообщает в среду негосударственное информационное агенство «Туркистон-пресс».

По данным компании-организатора IEG Uzbekistan, в выставках примут участие около 100 компаний из 16 стран мира, в том числе Беларуси, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Нидерландов, России, Турции, Украины, Финляндии и Узбекистана.

Сельскохозяйственная выставка UzAgroExpo представит технику и технологии на стенде китайских компаний, оборудование по очистке и сортировке семян от известных немецких, голландских и российских производителей.

Решения для водосбережения, в том числе системы капельного орошения садов и виноградников, предложат компании из Узбекистана и Турции.

Выставка UzProdExpo является главным событием осени в секторе пищевой промышленности и продуктов питания. В этом году увеличится число отечественных экспонентов, представляющих свою продукцию в секторе «Продукты питания».

Компании из Нидерландов, России, Узбекистана, Казахстана представят ряд автоматизированных систем «под ключ» для магазинов и супермаркетов, оборудование для фрукто- и овощехранилищ, сортировочных и упаковочных центров, камер глубокой заморозки.

Сектор «Тара и упаковка» презентует предложения крупнейших компаний из Германии, России, Китая, Узбекистана.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)