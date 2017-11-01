Первые партии томатов из Турции поступят в Россию в ближайшие дни

2017-11-01 17:15 | www.trend.az | 6

Первые партии томатов из Турции поступят в Россию через пункты пропуска в Брянской области через пять-семь дней, сообщили в среду ТАСС в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Как отметили в управлении, постановлением Россельхознадзора определены места, через которые будут вестись поставки турецких томатов - это пункты пропуска "Погар" и Новые Юрковичи в Брянской области, а также морской порт Геледжик в Краснодарском крае.

Ограничения на поставки в Россию турецких томатов сняты с 1 ноября. Первую партию в 50 тыс. тонн поставят четыре турецких предприятия.

"Первые партии томатов из Турции прибудут в Брянскую область через пять-семь дней через брянские пункты пропуска "Погар" и "Новые Юрковичи". Также томаты будут поставляться через морской порт Геленджик в Краснодарском крае", - сообщила пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Светлана Земченкова, сославшись на постановление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, поступившее в среду в управление.

По ее словам, во всех местах пропуска работают специалисты Россельхознадзора, которые будут проводить проверку сопроводительных документов, а также осуществлять фитосанитарный контроль продукции. Земченкова отметила, что проверки турецких томатов также будут идти на нескольких складах временного хранения.

"Такой узкий перечень мест для поставок объяснен тем, что за поставками будет вестись строгий контроль, чтобы избежать ввоза нелегальных партий", - сказала она.