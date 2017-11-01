В Турции проходит операция по задержанию членов Фонда журналистов и писателей Гюлена

2017-11-01 14:31 | www.oxu.az | 2

Правоохранительные органы Турции проводят операцию по задержанию 112 подозреваемых в причастности к попытке переворота, которая была совершена в стране в июле 2016 года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Hurriyet, операция проводится в 16 провинциях страны, включая Анкару, Измир и Манис.

Операция проводится в рамках расследования дела в отношении сотрудников Фонда журналистов и писателей. Президентом этого фонда выступает исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти называют организатором переворота.

26 октября антитеррористические подразделения турецкой полиции приступили к задержанию 120 бывших сотрудников министерства иностранных дел, которые также подозреваются в причастности к попытке госпереворота.

Попытка госпереворота в Турции была совершена 16 июля 2016 года. Тогда в ходе столкновений погибли 246 турецких граждан, не считая мятежников, более 2 тыс. человек получили ранения.

Н.О.