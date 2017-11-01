Азербайджанского певца избили кастетом

2017-11-01 14:36 | www.oxu.az | 4

"Избит азербайджанский певец Самир Пириев".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом на пресс-конференции сказал шоумен Кямран Гасанли, который уже долгое время судится с певцом, и его адвокат Тюркель Сулейманлы.

Сообщается, что недавно Пириев обратился в полицию с жалобой на избиение. В жалобе он указал, что его избили кастетом. По информации, событие произошло несколько недель назад перед домом певца.

Адвокат С.Пириева Руслан Ахмедоглы сказал по этому поводу:

"Если Самир подрался с кем-то, то какое это имеет отношение к судебной тяжбе с Кямраном?! Откуда у него эти сведения? Если что-то знает, пусть говорит. Пусть официально заявит об этом, а если Самир сочтет нужным, то сам расскажет о произошедшем".

А.С.

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