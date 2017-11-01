В центре Нью-Йорка мужчина тяжело ранил женщину и покончил с собой

2017-11-01 17:18 | www.trend.az | 4

Новый инцидент произошел в среду утром в центре Нью-Йорка, где накануне был совершен теракт, передает РИА Новости со ссылкой на газета New York Post.

Сообщается, что в районе Манхэттен неизвестный выстрелил женщине в живот, а затем покончил с собой. Стрельба началась, когда женщина вышла из машины, припаркованной рядом с колледжем Cooper Union.

Мотивы злоумышленника пока не установлены.

На Манхеттене 31 октября грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Полиция задержала водителя. Погибли восемь человек, более десяти пострадали. Власти считают случившееся терактом.