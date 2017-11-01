В Ташкенте пройдет заседание Совета премьеров стран СНГ

2017-11-01 17:20 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Третьего ноября в Ташкенте состоится заседание Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств (СГП СНГ).

По данным МИД Узбекистана, свое участие в заседании подтвердили премьер-министры Армении – Карен Карапетян, Беларуси – Андрей Кобяков, Казахстана – Бакытжан Сагинтаев, Кыргызстана – Сапар Исаков, России – Дмитрий Медведев, Таджикистана – Кохир Расулзода, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Азербайджан и Туркменистан на предстоящей встрече будут представлены на уровне заместителей премьер-министров, Молдова – Полномочным представителем при уставных и других органах СНГ.

Ожидается, что руководители делегаций государств-участников СНГ будут приняты президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

В повестку дня впервые проводимого в Ташкенте заседания СГП включены проекты 18 документов.

В узком формате заседания планируется провести свободный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества, а также согласовать дату проведения очередного заседания Совета глав правительств.

На расширенном заседании с участием членов делегаций будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия стран Содружества, в том числе в рамках зоны свободной торговли, развития нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров.

По сложившейся традиции в рамках заседания будет проведен ряд двусторонних встреч делегаций государств-участников Содружества.

Всего на мероприятиях заседания СГП СНГ ожидается участие более 200 гостей – членов официальных делегаций и журналистов.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)