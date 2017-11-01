На территории Фюзулинского района обнаружены артиллерийский снаряд и противотанковая мина

2017-11-01 18:24 | www.apa.az | 2

Сегодня из Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций и Центральной служебно-телефонной системы «102» Министерства внутренних дел в Национальное Агентство по разминированию азербайджанских территорий (ANAMA) поступило сообщение об обнаружении одной единицы неразорвавшихся боеприпасов на территории села Шюкюрбейли Фюзулинского района.

Как сообщили АПА из Агентства, на основании сообщения, на указанную территорию тут же направилась особая мобильная оперативная группа быстрого реагирования ANAMA.

Специалистами Агентства был проведен осмотр одного посевного участка на данной территории. В результате проведенных оперативно-следственных мер был обнаружен 1 артиллерийский снаряд 100 мм. калибра (OF-412), 1 противотанковая мина (ТМ-57), а также остатки 4 неразорвавшихся снарядов. Указанные боеприпасы были обезврежены и доставлены в ликвидационный центр Агентства.