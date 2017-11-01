Представитель СЕ о роли азербайджанских женщин в принятии политических решений

2017-11-01 14:40 | www.oxu.az | 4

«Азербайджан имеет самый высокий показатель по участию женщин в принятии политических решений на Южном Кавказе».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал глава бакинского офиса Совета Европы, посол Золтан Харньеш на презентации региональных исследований об участии женщин в политической жизни стран Восточного партнерства.

По его словам, Азербайджан может гордиться этим показателем.

Посол добавил, что в представленном исследовании не отражены самые новые сведения. Он отметил, что во второй части сегодняшнего мероприятия будут обсуждаться данные по текущей ситуации.