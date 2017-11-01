Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-11-01 14:44 | www.oxu.az | 4

В Тегеране состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

Как передает Oxu.Az, на встрече была отмечена роль исторических, культурных и религиозных корней между азербайджанским и иранским народами, а также обсужден нагорно-карабахский конфликт.

13:18

В Тегеране состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Хасана Рухани.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

A.M.