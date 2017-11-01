Иран и Азербайджан заинтересованы в углублении отношений по всем направлениям

2017-11-01 17:24 | www.trend.az | 4

На встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что обе страны заинтересованы в укреплении и углублении отношений по всем направлениям, передает ИРНА.

"Сегодня мы очень рады, что помимо двусторонних отношений между Тегераном и Баку должностные лица Ирана, России и Азербайджана придают огромное значение трёхсторонним отношениям", отметил Рухани.

Иранский президент высоко оценил двусторонние отношения Тегерана и Баку, заявив, что настоящие переговоры – это уже 10-я встреча президентов Ирана и Азербайджана.

По словам президента, упрощение таможенных тарифов и развитие ирано-азербайджанских банковских отношений могут играть ключевую роль в развитии делового сотрудничества между двумя странами. "Развитие экономических отношений зависит от хороших банковских отношений, при этом эта сфера должна развиваться благодаря усилиям ответственных лиц банков двух стран", подчеркнул Рухани.

"Исламская Республика Иран готова расширять своё сотрудничество с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе в сфере промышленности, сельского хозяйства, развитии морских месторождений, обмене нефтью и газом, разведке и добычуе нефти в Каспийском море".

Подчеркнув необходимость расширения ирано-азербайджанских взаимоотношений в сфере транзита, Рухани сказал, что начало строительство железной дороги Астара (Азербайджан)-Астара (Иран) считается важным шагом в развитии сотрудничества двух стран в этой сфере.

Он также назвал железную дорогу Решт-Астара важным шагом в рамках осуществления Международного транспортного коридора (МКТ) "Север-Юг", отметив, что МКТ не только объединяет Иран и Азербайджан, но и связывает побережья Индийского океана и Балтийского моря, Юго-Восточную Азию и Северную Европу.

"Иран и Азербайджан могут осуществлять торговыйе обмен через центральные банки в национальной валюте, и эти отношения могут существовать в трёхстороннем формате с другими соседними странами", продолжал президент Рухани.