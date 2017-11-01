Спикер парламента Сербии выразила готовность к парламентскому сотрудничеству с Ираном

2017-11-01 17:26 | www.trend.az | 4

Председатель парламента Сербии выразила готовность своей страны к сотрудничеству с Меджлисом (иранским парламентаментом).

"Народная скупщина Сербии готова сотрудничать с иранским парламентом в сферах образования, туризма и торговли", - сказала Майя Гойкович во вторник на встрече с парламентской группы дружбы Ирана и Сербии, передает Ирна.

Она приветстсвовала визит иранской делегации в Иран, выразив надежду на расширение всеобщего сотрудничества с Тегераном.

Сербский спикер пригласила спикера иранского парламента Али Лариджани посетить Сербию и призвала к расширению сотрудничества между экспертными комиссиями двух парламентов.

Гойкович высоко оценила позицию Ирана в поддержке единства и территориальной целостности Сербии, заявив, что это свидетельствует о приверженности ИРИ международным нормам.

Глава иранской делегации г-жа Парване Салахшури сослалась на парламентские сотрудничества Ирана и Сербии в соответствии с подходящими отношениями между двумя странами, заявив, что в ближайшее время состоится совместная экономическая комиссия Ирана и Сербии, которая играет главную роль в развитии экономических и торговлих связей.

Она также указала на отмену визового режима между Тегераном и Белградом, добавив, что вскоре состоится конференция по представлению достопримечательностей Ирана в столице Сербии.

"Установление прямых рейсов между столицами двух стран является важным шагом для развития туризма и торгового сотрудничества", - добавила иранская парламентарий.