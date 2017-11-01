Запланированные на завтра прощание и поминальная церемония по Рафигу Гусейнову отложены - ОБНОВЛЕНО

2017-11-01 18:42 | www.apa.az | 6

Об этом АПА сообщила супруга Р.Гусейнова Сабина Гусейнова.

Она сказала, что возникли технические проблемы при отправке на родину тела народного артиста: «Мне сообщили, что в Германии возникли некоторые проблемы с документами. Тело Рафига Гусейнова будет доставлено в Баку в 17:00».

Супруга Р.Гусейнова добавила, что прощание с народным артистом в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоится 3 ноября с 10:00 до 12:00.

Поминальная церемония по Рафигу Гусейнову будет проведена в мечети Гейдар.

Отметим, Рафиг Гусейнов скончался в клинике Дюссельдорфа, где он лечился от онкологической болезни.

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13:48

Народный артист, известный диктор Рафиг Гусейнов будет похоронен завтра во II Аллее почетного захоронения.

Об этом АПА сообщила супруга Р.Гусейнова Сабина Гусейнова. По ее словам, прощание с народным артистом в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоится завтра с 10:00 до 12:00.

Поминальная церемония по Рафигу Гусейнову будет проведена в мечети Гейдар.

Отметим, Рафиг Гусейнов скончался в клинике Дюссельдорфа, где он лечился от онкологической болезни.