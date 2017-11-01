Азербайджанский ученый: Если зарплата низкая, не плодитесь

2017-11-01 14:53 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский ученый, историк философии, автор научно-философских эссе Айдын Ализаде сделал необычное заявление.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, ученый дал совет безработным и людям с низкой зарплатой:

«Все говорят, что зарплата низкая или работы нет. Никто не говорит, что хватит жениться и плодиться. Если зарплата низкая или работы нет, то не женись и не плодись. Оставайся холостым и живи для себя. Если тебе не сидится на месте, то что делать правительству? Наш человек женится, чтобы собрать деньги со свадьбы. Потом эти деньги заканчиваются, и он начинает побираться, мол, моя супруга и дети голодают. Одному человеку не нужно много денег. Даже без денег он как-нибудь перебьется. Проблемы начинаются с женитьбы. Тогда ни на что не хватает. Сколько ни зарабатывай, все мало».

Э.А.

