Число жертв взрыва на ТЭС в Индии выросло до десяти человек (ОБНОВЛЕНО)

2017-11-01 17:30 | www.trend.az | 5

17:30 (UTC+4) Число жертв взрыва бойлера на тепловой электростанции (ТЭС) в индийском штате Уттар-Прадеш выросло до 10 человек, порядка 100 пострадали, сообщили РИА Новости в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям (NDMA).

Ранее сообщалось о 4 погибших и 50 пострадавших.

"Согласно моей информации, 10 человек погибли, 100 пострадали, большинство госпитализировано с ожогами", — заявил представитель ведомства. По его словам, в спасательной операции участвуют специалисты NDMA, представители местных чрезвычайных служб.

Инцидент произошел на ТЭС компании NTPC в среду днем в городе Унчахар округа Рай-Барели. Точные причины происшествия не известны. Работы на ТЭС приостановлены после ЧП.

По данным сайта NTPC, первый блок ТЭС в Унчахаре был построен в 1988 году. Мощность каждого из пяти блоков составляет 210 мегаватт. По некоторым данным, взрыв произошел на "проходящем испытания" блоке мощностью 500 мегаватт, хотя на сайте NTPC отсутствует информация о строительстве такого блока.

16:50 (UTC+4) По меньшей мере четыре человека погибли, около 50 пострадали при взрыве бойлера на тепловой электростанции (ТЭС) в индийском штате Уттар-Прадеш, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел на ТЭС компании NTPC в среду днем в городе Унчахар округа Рай-Барели.

Точные причины происшествия не известны. На ТЭС приостановлены работы после ЧП, власти не исключают, что число жертв может вырасти.