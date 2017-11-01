Италия намерена углублять связи с Азербайджаном - Сенат

2017-11-01 17:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Италия намерена углублять связи с Азербайджаном. Об этом зампредседателя Сената Италии Линда Ланцилотта сказала на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым, говорится в сообщении Милли Меджлиса, распространенном в среду.

Асадов выразил уверенность в том, что этот визит внесет новый вклад в развитие отношений между странами. «Италия - один и самых важных торговых партнеров Азербайджана, и отрадно, что наши связи развиваются по нарастающей. Это развитие охватывает все сферы жизни», - сказал Асадов.

По его словам, один из важных вопросов - развитие двусторонних отношений с Италией и в рамках международных парламентских организаций. Между странами ведется активный политический диалог, отношения в экономический сфере приносят реальную пользу обеим сторонам.

Спикер подчеркнул, что переговоры, проводимые делегациями высокого уровня, в частности в ходе встреч глав государств, подняли двусторонние связи на качественно новый уровень.

«Подписанные между странами 40 документов составляют правовую базу наших отношений и гарантируют плодотворное сотрудничество. В январе-сентябре этого года товарооборот с Италией составил два миллиарда 39 миллионов долларов. В дальнейшем мы намерены увеличить этот показатель», - сказал Асадов.

Линда Ланцилотта выразила удовлетворение визитом и увиденным в Азербайджане. Она выразила уверенность в том, что этот визит внесет свой положительный вклад в развитие связей между парламентами.

Гостья отметила, что Баку покорил их своей красотой, что является наглядным примером успехов, достигнутых страной за короткое время.

«Италия придает большое значение развитию связей с Азербайджаном. Мы намерены и дальше углублять отношения в различных сферах», - сказала представитель Италии.

На встрече обсуждались перспективы развития межпарламентских связей, вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече присутствовали глава аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли, посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде, посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари и другие официальные лица.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)