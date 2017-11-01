В Баку пройдут учения «Каспий-2017»

2017-11-01 15:10 | www.oxu.az | 3

В Баку 2-4 ноября пройдут учения спасателей «Каспий-2017», в них будут задействованы более 1,5 тыс. пожарных, спасателей и более 300 единиц техники из всех прикаспийских государств.

Как сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МЧС России.

«Замыслом учений предусмотрена отработка взаимодействия международных команд спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций на суше и на воде, при столкновении судов, а также при ДТП, пожарах и обрушениях зданий.

В учениях задействованы более 1,5 тыс. пожарных, спасателей и более 300 единиц техники из всех прикаспийских государств.

Прибывают руководители чрезвычайных ведомств прикаспийских государств, а также Международной организации гражданской обороны.

Российскую группировку на учениях возглавит заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов», - сообщили в МЧС.

Н.Г.