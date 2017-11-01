За сына Авакова просят пять миллионов залога

2017-11-01 15:15 | www.oxu.az | 3

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить арестовать сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра с возможностью залога в 5 млн гривен, сообщает Оxu.Az со ссылкой на «Украинская правда».

Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий на брифинге в среду, 1 ноября.

"Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 миллионов для бывшего сотрудника МВД и одного физического лица .

Еще четыре миллиона просить для предпринимателя, который умел изготавливать рюкзаки", - рассказал Холодницкий.

По его словам, всем трем задержанным уже объявлено о подозрении и они знакомятся с ходатайством об избрании меры пресечения.

Н.Г.