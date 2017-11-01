AccessBank открыл новый филиал "Сабирабад"

2017-11-01 17:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С целью стать ближе к клиентам и обеспечить их удобство, АccessBank открыл в Сабирабадском районе новый филиал по адресу: проспект Г. Алиева, 35, говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

В отличающимся современным дизайном филиале "Сабирабад" клиентов будут обслуживать опытные сотрудники банка, прошедшие специализированную подготовку в сфере клиентского обслуживания.

Новый филиал предоставляет физическим и юридическим лицам полный спектр банковских услуг, включая расчетно-кассовые операции, срочные денежные переводы, депозиты и кредиты на выгодных условиях, оформление различных платежных карт, обмен валюты, оплата коммунальных услуг и т.д.

Председатель правления AccessBank Рольф Рейхардт отметил, что целью открытия нового филиала является более оперативное и эффективное обслуживание клиентов с учётом потенциала Сабирабадского и соседних районов.

Подробную информацию можно получить на официальной Интернет-странице банка, на страницах facebook и twitter, а также через Контактный Центр по номеру 151.