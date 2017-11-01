Фарид Гасанов воплотит образ героя из фильма "Миллионер из трущоб" (ВИДЕО)

2017-11-01 17:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Первый победитель музыкального конкурса "Turkvision", который в 2013 году прошел в турецком городе Эскишехер, певец Фарид Гасанов воплотит образ главного героя из фильма "Миллионер из трущоб" на вечере Bollywood Night, сообщает Trend Life. Фарид Гасанов представит зрителям саундтрек из этого фильма "Jai Ho".

"С детства любил индийский кинематограф, и по сей день смотрю телеканал "Индия", но мне больше нравятся современные фильмы. За последние годы одна из самых известных картин "Миллионер из трущоб" - лауреат восьми премий "Оскар" и четырёх премий "Золотой глобус". Потрясающий по драматизму фильм и саундтрек, который воплотили в клипе A.R. Rahman, The Pussycat Dolls и Николь Шерзингер. Я представлю новую версию "Jai Ho"", - сказал Фарид Гасанов.

Напомним, что в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 11 ноября в 19.00 пройдет грандиозный праздник Bollywood Night, приуроченный 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и 70-летию независимости Индии, сообщает Trend Life.

Bollywood Night с участием звезд азербайджанской и индийской эстрады организован Full House Entertainment (руководитель - Диа Соун Кхе) при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (президент - Соби Т.Абрахам).

Звездный посол Болливуда в Азербайджане - солист Азербайджанского телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев. В концертной программе также примут участие певцы Джейхун Бакинский, Фарид Гасанов, Кямран Гасанли, Кенуль Керимова и юная Нурай. Ведущие вечера - Нармина Агаси и Самир Байрамлы. Все азербайджанские артисты будут выступать в национальных костюмах Индии и представят известные композиции этой сказочной страны. Выступления будут сопровождаться ярким шоу и танцами группы "Супер танцор". Художник-постановщик индийских танцев и дефиле - Этибар Гулиев.

На вечере будет представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран, в частности, коллекция заслуженного деятеля искусств Азербайджана Фахрии Халафовой с национальными и индийскими мотивами. Кульминацией вечера станет выступление звезды индийской эстрады Алиши Чинай, которую называют "Индийской Мадонной" и "Королевой поп-музыки Индии". Именно она исполняет полюбившиеся всем песни из известных индийских фильмов. Певица исполнит на концерте свои хиты "Made in India", "Zoobie Zooby", "Mujhe Log Bole", "Raja Hindustani", "Sona Sona Roop Hai", "Kajra Re", песни из известных индийских кинофильмов "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Мистер Индия" и т.д.

Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60. Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295.

Страница мероприятия https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

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(Автор: Вугар Иманов)