Российский политолог: «Проект Север-Юг превратит Азербайджан в важнейшую страну региона»

2017-11-01 19:07 | www.apa.az | 6

«Транспортный коридор Север-Юг имеет большое экономическое и политическое значение. Так, данный проект превратит Азербайджан в важнейшую страну региона, я бы даже сказал мира».

Об этом московскому корреспонденту АПА-Экономикс сообщил руководитель Центра исследований постсоветских стран Института международных отношений и мировой экономики имени Е.Примакова при Российской академии наук Александр Крылов.

Комментируя трехстороннюю встречу президентов Россия-Азербайджан-Иран в Тегеране, Александр Крылов отметил, что на встрече основной темой обсуждения будет коридор Север-Юг: «Это особенно важно для Ирана. Транзитная дорога Азербайджана и России открывает большие возможности для Ирана. Коридор Север-Юг также очень выгодный транзитный путь для поставок Россией своих товаров в страны залива».



Комментируя встречу президентов в Тегеране, директор Института международных отношений и мировой экономики, академик Александр Дынкин заявил, что на трехсторонней встрече будут также обсуждаться ряд вопросов в связи с правовым статусом Каспия, совместная борьба с терроризмом, кризис в Сирии.