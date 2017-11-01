62-летний директор школы в Хачмазе развращал шестиклассницу – ФОТО

2017-11-01 15:23 | www.oxu.az | 3

Директор школы в селе Арзу Хачмазского района 62-летний Гюльфез Алхасов поцеловал в губы ученицу шестого класса.

Как передает Oxu.Az, разгневанные жители села собрались у здания школы и требуют изгнать директора из села, сообщает İstiPress.

Данную информацию подтвердил представитель ИВ района по административно-территориальному округу Гаджиалибей (село Арзу входит в этот округ – ред.).

Как удалось выяснить haqqin.az, инцидент произошел вчера. 12-летняя ученица 6-го класса в слезах прибежала домой и рассказала родителям о том, что директор школы совершил с ней действия сексуального характера.

Как только новость облетела село, разгневанные жители собрались у здания школы и потребовали наказать директора и изгнать его из села. Стоит отметить, что директор был назначен в это село из Хачмаза.

Акции жителей села продолжились и сегодня. Дело расследуют представители Минобразования и сотрудники полиции.

Местный чиновник также отметил, что директор школы опровергает свою вину, отмечая, что он пожилой человек и не совершал такие действия.

Э.А.

