Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в Сирии

2017-11-01 17:36 | www.trend.az | 5

Шесть Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, дальние бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака.

По данным министерства, в качестве целей были обозначены опорные пункты боевиков, а также склады с боеприпасами и вооружением. Как добавили в Минобороны, поражение всех назначенных целей было подтверждено средствами объективного контроля.

Бомбардировщиков во время операции прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. Все российские самолеты, выполнив боевую задачу, вернулись на аэродромы базирования.