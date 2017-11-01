Открытие БТК свидетельствует об укреплении геополитических позиций Азербайджана - президент НАНА

2017-11-01 17:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в очередной раз продемонстрировало насколько укрепилась геополитическая позиция Азербайджана на международной арене.

Об этом сказал президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде в своем выступлении на сегодняшнем заседании Президиума.

Ализаде отметил, что этот проект является одним из основных способов, обеспечивающих выход Азербайджана в Европу и к маршруту «Шелкового пути».

«Открытие БТК - грандиозное историческое событие. Это одна из самых больших побед Азербайджана в XXI веке», - сказал президент НАНА.

Отметим, что в понедельник в Бакинском международном морском торговом порту прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)