Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Афгана Мухтарлы и Гезял Байрамлы

2017-11-01 19:10 | www.apa.az | 5

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу находящихся под арестом журналиста Афгана Мухтарлы и заместителя председателя ПНФА Гезял Байрамлы.

Как сообщает АПА, об этом рассказал адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, материалы уголовного дела в отношении А. Мухтарлы были отделены от уголовного дела в отношении сотрудников «Meydan TV».

Адвокат отметил, что стороны ознакомятся с материалами уголовного дела.

Отметим, А.Мухтарлы обвиняется по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти), а Гезял Байрамлы по статье 206.1 (контрабанда) УК АР.