Исполнитель теракта в Нью-Йорке работал водителем такси Uber

2017-11-01 15:32 | www.oxu.az | 4

Американская компания Uber, предоставляющая услуги онлайн-заказа такси, подтвердила, что подозреваемый в совершении теракта в Нью- Йорке уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов работал водителем сервиса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает информационный портал Business Insider.

"Мы в ужасе от этого бессмысленного проявления жестокости. Наши сердца сейчас с жертвами и семьями. Мы связались с органами правопорядка и готовы оказать им полное содействие", - говорится в заявлении компании.

В Uber отметили, что Саипов проработал в компании более шести месяцев и за это время выполнил 1400 заказов, после чего компания приостановила сотрудничество с ним. Причина такого решения не уточняется. При этом перед началом работы Саипов прошел стандартную для водителей Uber проверку - у него не было судимостей по особо тяжким преступлениям, не было более трех нарушений ПДД в течении последних трех лет и у него как минимум год было американское водительское удостоверение.

Во вторник мужчина на пикапе задавил в Нью-Йорке восемь человек. По данным СМИ, за рулем автомобиля находился проживающий в американском штате Флорида Саипов, он взят под стражу. Власти считают, что мужчина действовал намеренно, и назвали произошедшее террористическим актом.

Н.О.