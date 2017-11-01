В Ираке запретили израильский флаг

2017-11-01 15:38 | www.oxu.az | 4

Иракский парламент проголосовал за криминализацию публичной демонстрации флага Израиля в стране, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Rudaw.

Причины этого иракские парламентарии официально не объяснили, однако издание отмечает, что Израиль стал единственной страной, выступившей в поддержку референдума в курдской автономии.

Согласно решению парламента, преступлением признается демонстрация на публичных собраниях «сионистских символов», под которыми подразумевается в том числе и флаг Израиля. Это решение обязывает все государственные учреждения препятствовать подобным действиям.

Как поясняет Times of Israel, решение это связано с тем, что израильские флаги появлялись на демонстрациях курдов, выступающих за независимость от Ирака. О поддержке курдского движения еще до референдума в Иракском Курдистане, 13 сентября, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Н.Г.



