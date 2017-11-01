Сенат Пакистана считает неприемлемым разрушение Арменией памятников исламской культуры на оккупированных азербайджанских землях (ФОТО)

2017-11-01 17:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Разрушение Арменией на оккупированных азербайджанских землях древних религиозных и культурных памятников, относящихся к исламскому миру, неприемлемо.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Пакистане, об этом было сказано на встрече посла Азербайджана в Пакистане Али Ализаде с заместителем председателя Сената Пакистана Мовланом Абдулом Гафур Хейдари.

Было подчеркнуто, что поддержка комитетом Сената Пакистана по внешним связям территориальной целостности Азербайджана, признание им Ходжалинского геноцида и принятие резолюций, требующих незамедлительного вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, высоко ценится Азербайджаном,

Мовлан Абдул Гафур Хейдари сказал, что Пакистан считает Азербайджан братской страной, отметил важность укрепления единства и сотрудничества между исламскими странами и сказал, что прекрасным примером являются пакистано-азербайджанские отношения.

По его словам, разрушение Арменией на оккупированных азербайджанских землях древних религиозных и культурных памятников, относящихся к исламскому миру, является неприемлемым.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам организации взаимных визитов на высоком уровне, расширения сотрудничества в экономической, гуманитарной сферах, повышения уровня связей между группами дружбы парламентов двух стран.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)