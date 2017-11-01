Районные узлы связи Азербайджана готовят к зимнему сезону

2017-11-01 17:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Государственный оператор связи Азербайджана ООО Aztelekom ведет работы по подготовке районных телекоммуникационных узлов к зимнему сезону, сообщили Trend в среду в ООО.

Основной целью подготовки является предотвращение возможных аварийных ситуаций и обеспечение населения качественной и устойчивой связью.

Для предотвращения аварийных ситуаций с подачей электроэнергии на узлах установлены генераторы, аккумуляторы, релейные установки, стабилизаторы, защитные блоки для линий связи и др.

Помимо этого, ведутся работы по изоляции линий связи в местах их пересечения с линиями электропередачи, по строительству подземных установок и по прокладке подземных линий связи, что позволит предотвратить аварийные ситуации.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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