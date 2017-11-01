В России озеро ушло под землю – ВИДЕО

2017-11-01 15:44 | www.oxu.az | 5

Во Владимирской области РФ ушло под землю лесное озеро Саканцы глубиной более 20 метров, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Издание приводит слова начальника отдела водных ресурсов и водопользования обладминистрации Ивана Шапошникова.

По его словам, это произошло из-за процессов карстообразования, идущих в этой местности.

"В результате размывания грунта образовались пустоты, в которые ушла вода вместе с рыбой. Сказать, что будет с озером дальше пока невозможно. Есть вероятность, что место провала зальется и озеро опять восстановится. В настоящее время на месте озера лишь воронка", - сказал он.

Шапошников уточнил, что озеро располагалось недалеко от Пивоваровского провала, аналогичной карстовой воронки, которая образовалась в 1959 году.

Н.Г.