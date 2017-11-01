В США 96-летнего священника уличили в распространении детского порно

2017-11-01 15:50 | www.oxu.az | 3

Бывший священник католической церкви распространял десткую порнографию в доме престарелых для священнослужителей в Нью-Йорке.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает New York Post со ссылкой на прокуратуру.

В компьютере 96-летнего Гарри Байрна было обнаружено множество фотографий, а также видео с девочками в возрасте от 8 до 14 лет, занимающимися сексом с мужчинами или позирующими на камеру.

По данным издания, Байрн показывал ролики своим знакомым священникам, когда они приходили к нему в комнату.

Судебное заседание назначено на 17 января 2018 года. Байрна, передвигающегося в инвалидном кресле, выпустили под залог.

«Монсеньер Байрн посвятил 72 года своей жизни благотворительности и церкви (...). Сложно представить, что в возрасте старше 96 лет он реально осознавал, что именно находится на его компьютере», - сказал адвокат подозреваемого.

Н.О.