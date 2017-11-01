Южная Корея и НАТО подписали новую программу партнерства

2017-11-01 17:50 | www.trend.az | 3

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва подписали в среду в Сеуле пересмотренную индивидуальную программу партнерского сотрудничества, сообщает южнокорейское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

Документ, подписанный вместо прежнего от 2012 года, предусматривает обмен визитами и информацией, взаимодействие по кибербезопасности, в области нераспространения оружия массового уничтожения, противодействия терроризма, спасения людей в условиях бедствий, в военно-политической интеграции.

"Мы надеемся, что наша страна и НАТО, разделяя общие ценности мира, демократии и прав человека, через пересмотр программы сотрудничества еще сильнее будут укреплять устремленное в будущее глобальное партнерство не только для решения по ядерно-ракетной программе Северной Кореи, но и для кибербезопасности, противодействия терроризму и другим угрозам", — отмечается в сообщении МИД Южной Кореи.

Столтенберг находится с визитом в Южной Корее, куда он прибыл из Японии.