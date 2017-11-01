В Академии наук Азербайджана произошел ряд кадровых перестановок

2017-11-01 17:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) произошел ряд кадровых перестановок.

Об этом было сказано на прошедшем в среду заседании Президиума НАНА.

На заседании был утвержден новый состав бюро Отделения общественных наук НАНА и состав Ученого совета Института кавказоведения.

Согласно принятому на заседании решению, доктор искусствоведения Кюбра Алиева была освобождена от должности заместителя директора Института архитектуры и искусства.

Доктора философии по искусствоведению Хазар Зейналов был назначен на должность ученого секретаря Института архитектуры и искусства, доктор филологических наук Лала Ахмедова - Института права и прав человека, доктор философских наук Севиндж Гасанова - Института философии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)