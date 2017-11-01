Посол: «Отношения Турция-Азербайджан крепче железных уз»

2017-11-01 19:36 | www.apa.az | 4
«Мы переживаем важные дни в отношениях Турция-Азербайджан».
Как сообщает АПА, об этом на мероприятии, посвященном годовщине независимости Турции, заявил посол страны в Азербайджане Эркан Озорал.
Он напомнил, что два дня назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Азербайджан и вместе с президентом Ильхамом Алиевым принял участие в открытии железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс: «Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс одна из железных уз между нами. Но наши отношения крепче железных уз».