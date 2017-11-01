Жители Сальяна задержаны за кражу кабеля

2017-11-01 16:16 | www.oxu.az | 4

В Сальянском районе задержаны похитители кабеля.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, в Отделение полиции Сальянского района поступила информация о том, что в ночь на 12 сентября в селе Гардлы Сальянского района неизвестные отрезали и унесли 500 метров кабеля.

В ночь на 31 октября в селе Шекерли неизвестные отрезали 250 метров кабеля.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и Отделения полиции Сальянского района провели совместные мероприятия. На основе полученных оперативных сведений были задержаны подозреваемые в совершении преступлений, жители села Еникенд Вахид Аташов и Эльдар Бабаев, а также жители района Эльшад Бабаев и Тахир Гулиев.

A.M.

