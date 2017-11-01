В Азербайджане пройдет бизнес-форум по коммерциализации науки

2017-11-01 17:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Центра анализа и коммуникаций экономических реформ и Американской торговой палаты в Азербайджане 1-2 марта 2018 года будет проеден бизнес-форум на тему «Роль частного сектора в коммерциализации и развитии науки», сказал в среду на заседании Президиума НАНА президент академии академик Акиф Ализаде.

Цель форума - расширение бизнес-деятельности научных учреждений АН и развитие науки.

На заседании Президиума были приняты решения о проведении бизнес-форума, создании в академии оргкомитета форума и рабочей группы в Парке высоких технологий НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)