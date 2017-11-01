Ланцилотта: Италия намерена углубить связи с Азербайджаном

2017-11-01 16:30 | www.oxu.az | 3

Спикер Милли меджлиса Огтай Асадов встретился с делегацией во главе с находящейся с визитом в Азербайджане зампредом Сената Италии Линдой Ланцилотта.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, спикер сказал, что Италия является одним из важных торговых партнеров Азербайджана.

Он отметил, что объем товарооборота в январе-сентябре этого года составил 2,39 млрд долларов:

«В будущем мы намерены еще больше улучшить этот показатель».

Л.Ланцилотта же заявила, что этот визит окажет положительное влияние на развитие связей между парламентами обеих стран:

«Италия придает большое значение развитию связей с Азербайджаном. Мы самым мы намерены еще больше углубить наши отношения с этой страной в различных сферах жизни».

Н.О.

