Азербайджанские бойцы в Румынии (ФОТО)

2017-11-01 17:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские бойцы по кэмпо c успехом выступили в десятом чемпионате Европы, который прошел в Бухаресте (Румыния), сообщил Trend Life президент Федерации кэмпо Азербайджана, заслуженный тренер Рауф Ибрагимов.

В чемпионате приняли участие около 600 спортсменов из 22 стран. Азербайджан представляли восемь бойцов. Соревнования прошли по версиям Kempo Submishn, Kempo Full и Kempo Semi.

Валех Гулиев стал победителем в весовой категории +95 кг по версии Kempo Full. Серебряными призерами стали - Вюсал Галандаров (+95 кг) в Kempo Semi и Ниджат Гусейнов (75кг) в Kempo Semi. Бронзовыми – Шамси Гусейнов (70 кг) в Kempo Semi, Хаял Мамедзаде (75 кг) и Махир Алекперов (65 кг) в Kempo Submishn. В общекомандном зачете Азербайджан занял третье место.

(Автор: Вугар Иманов)