Али Гасанов: Политическая воля Президента Ильхама Алиева создала возможность для превращения очередного исторического проекта в реальность

2017-11-01 18:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Решительная политическая воля Президента Ильхама Алиева создала возможность для превращения очередного исторического проекта в реальность.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) 30 октября стало важным историческим событием как в общественно-политической и экономической жизни Азербайджана, так и в глобальном масштабе.

"По мнению большинства экспертов, наряду с тем, что БТК даст серьезный толчок укреплению торгово-экономических связей между европейскими и азиатскими странами, экономическому развитию государств региона и росту их геополитического влияния в мире, он также имеет особое значение в первую очередь с точки зрения обеспечения геополитических интересов Азербайджана", - отметил Али Гасанов.

По его словам, именно целенаправленная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым по использованию богатых природных ресурсов Азербайджана, благоприятного географического положения, транспортно-коммуникационных возможностей, соединяющих Запад с Востоком, и других геополитических преимуществ в соответствии с национальными интересами, коренным образом укрепила место и роль нашей страны на международной арене.

"БТК построен в связи с необходимостью создания на евразийском пространстве нового и более экономически выгодного маршрута в сфере торговых связей, грузоперевозок. Известно, что сегодня ЕС и Китай выступают как основные экономические центры силы в евразийском регионе. Между ними грузоперевозки осуществляются с севера по Транссибирской железной дороге через территорию России, а с юга - через Индийский океан и Суэцкий канал. Однако с точки зрения отличающихся геополитических интересов отношения ЕС и Китая к этим транспортным маршрутам различны. Страны ЕС считают, что прохождение северного железнодорожного маршрута через российскую территорию порождает большие политические риски. Согласно другому подходу, грузоперевозки по южному морскому маршруту приводят к значительной потере времени, что невыгодно с точки зрения экономической эффективности. Поэтому БТК смог привлечь к себе внимание мирового сообщества как новый маршрут, как проект, достаточно повышающий потенциал транзитных перевозок по южному и северному направлениям и сулящий серьезную эффективность в геополитическом аспекте", - отметил Али Гасанов.

Али Гасанов сказал, что разработка и реализация проекта железной дороги БТК, являющейся важной составной частью транспортной карты Евразии, столкнулись с разными трудностями.

«Некоторые внешнеполитические круги для создания негативного мнения об этом историческом проекте, целенаправленно ведя пропаганду, утверждали, что он экономически неэффективен. Однако в первую очередь решительная политическая воля Президента Ильхама Алиева, а также принципиальная позиция, взаимная поддержка и доверие лидеров Азербайджана, Грузии и Турции создали возможность для преодоления всех трудностей и превращения в реальность очередного исторического проекта. Особо следует отметить, что, наряду с Азербайджаном, Турция и Грузия начиная с 90-х годов прошлого века проводили активную политику в сфере совместной с западными странами эксплуатации энергоресурсов Каспийского бассейна и экспорта на европейские рынки посредством альтернативных транснациональных проектов. В системе геополитических отношений Южного Кавказа национальные интересы Азербайджана, Турции и Грузии совпадают и дополняют друг друга. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс играют важную роль в обеспечении общих геополитических интересов и безопасности этих трех стран. Подписание соглашения по строительству железной дороги БТК в 2007 году еще больше углубило связи стратегического партнерства в транспортно-коммуникационной сфере между Азербайджаном, Грузией и Турцией», – сказал Али Гасанов.

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