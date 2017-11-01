Вице-премьер: «Азербайджан всегда ощущал и сейчас ощущает поддержку Турции»

2017-11-01 19:49 | www.apa.az | 4

«Азербайджан всегда ощущал и сейчас ощущает поддержку Турции».

Как передает АПА, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов на мероприятии, посвященном годовщине независимости Турции.

По его словам, отношения между двумя странами находятся на высоком уровне: «Оба государства также прилагают усилия для сближения народов. Взаимная поддержка стимулирует еще большее расширение связей. Турция всегда поддерживала Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха. На проведенном вчера в Баку заседании Совета сотрудничества высокого уровня мы подписали ряд документов, которые послужат еще большему развитию двусторонних связей. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось 2 дня назад, внесет свой вклад в стабильность и экономическое развитие».