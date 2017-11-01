Модернизация ядерного арсенала США оценивается в 1,2 трлн долларов

2017-11-01 16:42 | www.oxu.az | 3

Модернизация и поддержание ядерного арсенала обойдется США в 1,2 трлн долларов в течение ближайших 30 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Коммерсант», с такой оценкой в своем докладе выступило Бюджетное управление Конгресса.

Напомним, месяц назад Государственный департамент обнародовал данные о выполнении США и Россией своих обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). США опередили Россию, первыми достигнув контрольных показателей соглашения.

Н.О.