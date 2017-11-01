ВБ: Азербайджан стал вторым в отчете Doing Business среди стран Европы и Центральной Азии по числу реформ

2017-11-01 18:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял второе место в отчете Doing Business среди стран региона Европы и Центральной Азии по числу проведенных реформ, сказала в среду в Баку на пресс-конференции эксперт Всемирного банка Мария Гамес.

По её словам, в течение прошлого года Азербайджан провел четыре реформы, уступив по этому показателю только Узбекистану, на счету которого пять реформ.

"В целом страны региона провели 47 реформ, а число реформ по всему миру составило 264. Более 78 процентов реформ были проведены в развивающихся странах", - сказала Гамес.

Всего же, по её словам, с 2004 года по миру было проведено 3 188 реформ.

"Большая часть реформ была проведена в регионе Субсахарская Африка, на долю которой пришлось 798 реформ, что составляет 25 процентов от их общего числа. На втором месте с 673 реформами расположился регион Европа и Центральная Азия, в который входит и Азербайджан. На долю этого региона пришелся 21 процент от общего числа реформ", - сказала Гамес.

Как отмечается, среди 190 стран Азербайджан в рейтинге занял 57 место. Балл по показателю удаленности от предельных значений составил 70,19. В предыдущем рейтинге Азербайджан занял 65 место и получил 67,07 балла.

Позиции в рейтинге присваиваются исходя из средних значений показателей удаленности от предельных значений, рассчитанных для каждой экономики по 10 тематическим направлениям, включенным в совокупный рейтинг в текущем году. Данный показатель позволяет оценить, насколько каждая экономика близка к лучшей мировой практике регулирования бизнеса. Чем выше балл, тем эффективнее деловая среда и тем сильнее правовые институты. Таким образом, Азербайджан улучшил свои позиции в этом докладе по сравнению с прошлогодним докладом.

Согласно документу, всего в отчетный период Азербайджан реализовал четыре реформы против трех в предыдущий отчетный период. В обновленном рейтинге Азербайджан улучшил позиции по шести из 10 индикаторов: доступ к электроэнергии (улучшение на три ступени по сравнению с предыдущим рейтингом), регистрация имущества (одна ступень), защита прав малых инвесторов (22 ступени), оплата налогов (пять ступеней), исполнение контрактов (шесть ступеней), решение вопросов, связанных с банкротством (39 ступеней).

Самого большого прогресса Азербайджан добился по показателю "решение вопросов, связанных с банкротством" (39 ступеней).

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.

(Автор: Анвар Мамедов)