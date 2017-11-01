Постпредство Азербайджана при ООН направило генсеку письмо в связи с нагорно-карабахским конфликтом

2017-11-01 18:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Постоянное представительство Азербайджана при ООН направило генеральному секретарю организации письмо в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщили Trend в среду в МИД Азербайджана, письмо было направлено в соответствии с такими темами повестки 72-й Генеральной ассамблеи ООН, как «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана», «Затяжные конфликты на территории ГУАМ и их влияние на международные мир, безопасность и развитие», «Верховенство закона на национальном и международном уровне».

В письме детально были разъяснены последствия агрессии и оккупации Армении в отношении Азербайджана, ответственность, к которой должна быть привлечена Армения согласно международному праву, описаны резолюции и решения, принятые Совбезом ООН и другими международными организациями в связи с конфликтом, гуманитарные и иные аспекты конфликта, совершаемые на оккупированных территориях незаконные действия и ответственность за это третьей стороны, а также в очередной раз была разоблачена безосновательность претензий Армении.

Письмо под номером A/72/508-S/2017/836 было распространено как документ Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)